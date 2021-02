The new Super League season will kick-off in exactly a months time.

The whole of the opening round of matches on 26-28th March will be played at Leeds' Headingley stadium, but from round three (15-18 April) it's hoped each club will be able to play matches at their own ground.

In line with the government's road-map out of coronavirus restrictions crowds could be welcomed back in stadia from round seven (20-23 May).

Here's the full list of Super League fixtures:

Round 1: 26-28 March (Headingley Stadium)

Castleford Tigers v Warrington Wolves

Catalans Dragons v Hull Kingston Rovers

Hull FC v Huddersfield Giants

Leigh Centurions v Wigan Warriors

St Helens v Salford Red Devils

Wakefield Trinity v Leeds Rhinos

Round 2: 2-4 April (Totally Wicked Stadium)

Huddersfield Giants v Catalans Dragons

Hull Kingston Rovers v St Helens

Leeds Rhinos v Castleford Tigers

Salford Red Devils v Hull FC

Warrington Wolves v Leigh Centurions

Wigan Warriors v Wakefield Trinity

Round 3: 15-18 April

Leeds Rhinos v Wigan Warriors

Hull Kingston Rovers v Huddersfield Giants

Hull FC v Warrington Wolves

Catalans Dragons v Salford Red Devils

Castleford Tigers v Leigh Centurions

St Helens v Wakefield Trinity

Round 4: 22-25 April

Salford Red Devils v Leigh Centurions

Wigan Warriors v Castleford Tigers

Hull Kingston Rovers v Leeds Rhinos

Huddersfield Giants v St Helens

Hull FC v Wakefield Trinity

Catalans Dragons v Warrington Wolves

Round 5: 29 April - 2 May

Salford Red Devils v Castleford Tigers

Wigan Warriors v Hull FC

Warrington Wolves v Hull Kingston Rovers

Huddersfield Giants v Leeds Rhinos

Leigh Centurions v St Helens

Wakefield Trinity v Catalans Dragons

Round 6: 13-15 May

Leeds Rhinos v Wakefield Trinity

Warrington Wolves v Huddersfield Giants

Hull FC v Catalans Dragons

Leigh Centurions v Wigan Warriors

Castleford Tigers v Hull Kingston Rovers

St Helens v Salford Red Devils

Round 7: 20-23 May

Salford Red Devils v Wigan Warriors

Leeds Rhinos v Hull FC

Warrington Wolves v Castleford Tigers

Leigh Centurions v Huddersfield Giants

Wakefield Trinity v Hull Kingston Rovers

Catalans Dragons v St Helens

Round 8: 27-30 May

Salford Red Devils v Warrington Wolves

Hull Kingston Rovers v Leigh Centurions

Wakefield Trinity v Huddersfield Giants

Catalans Dragons v Wigan Warriors

Castleford Tigers v Leeds Rhinos

St Helens v Hull FC

Round 9: 10-13 June

Leeds Rhinos v St Helens

Warrington Wolves v Wakefield Trinity

Hull Kingston Rovers v Salford Red Devils

Huddersfield Giants v Wigan Warriors

Leigh Centurions v Catalans Dragons

Castleford Tigers v Hull FC

Round 10: 17-20 June

Wigan Warriors v Hull Kingston Rovers

Huddersfield Giants v Salford Red Devils

Leigh Centurions v Hull FC

Wakefield Trinity v Castleford Tigers

Catalans Dragons v Leeds Rhinos

St Helens v Warrington Wolves

Round 11: 24-25 June

Salford Red Devils v Leeds Rhinos

Warrington Wolves v Leigh Centurions

Hull Kingston Rovers v St Helens

Hull FC v Huddersfield Giants

Wakefield Trinity v Wigan Warriors

Castleford Tigers v Catalans Dragons

Round 12: 1-2 July

Salford Red Devils v Wakefield Trinity

Wigan Warriors v Warrington Wolves

Leeds Rhinos v Leigh Centurions

Hull Kingston Rovers v Hull FC

Huddersfield Giants v Catalans Dragons

Castleford Tigers v St Helens

Round 13: 4-5 July

Warrington Wolves v Leeds Rhinos

Huddersfield Giants v Castleford Tigers

Hull FC v Salford Red Devils

Wakefield Trinity v Leigh Centurions

Catalans Dragons v Hull Kingston Rovers

St Helens v Wigan Warriors

Round 14: 9-11 July

Wigan Warriors v Huddersfield Giants

Leeds Rhinos v Catalans Dragons

Hull Kingston Rovers v Warrington Wolves

Hull FC v Leigh Centurions

Wakefield Trinity v St Helens

Castleford Tigers v Salford Red Devils

Round 15: 22-25 July

Wigan Warriors v Wakefield Trinity

Leeds Rhinos v Salford Red Devils

Huddersfield Giants v Hull FC

Leigh Centurions v Warrington Wolves

Catalans Dragons v Castleford Tigers

St Helens v Hull Kingston Rovers

Round 16: 29-30 July

Salford Red Devils v Hull Kingston Rovers

Warrington Wolves v Wigan Warriors

Hull FC v Leeds Rhinos

Leigh Centurions v Castleford Tigers

Catalans Dragons v Wakefield Trinity

St Helens v Huddersfield Giants

Round 17: 1-2 August

Wigan Warriors v Leigh Centurions

Leeds Rhinos v Warrington Wolves

Hull Kingston Rovers v Catalans Dragons

Hull FC v St Helens

Wakefield Trinity v Salford Red Devils

Castleford Tigers v Huddersfield Giants

Round 18: 6-8 August

Wigan Warriors v Salford Red Devils

Leeds Rhinos v Castleford Tigers

Warrington Wolves v Hull FC

Huddersfield Giants v Wakefield Trinity

Leigh Centurions v Hull Kingston Rovers

St Helens v Catalans Dragons

Round 19: 12-15 August

Salford Red Devils v Huddersfield Giants

Hull Kingston Rovers v Wigan Warriors

Leigh Centurions v Leeds Rhinos

Wakefield Trinity v Warrington Wolves

Catalans Dragons v Hull FC

St Helens v Castleford Tigers

Round 20 (Rivals Round): 19-22 August

Wigan Warriors v St Helens

Leeds Rhinos v Huddersfield Giants

Warrington Wolves v Catalans Dragons

Hull FC v Hull Kingston Rovers

Leigh Centurions v Salford Red Devils

Castleford Tigers v Wakefield Trinity

Round 21: 26-27 August

Salford Red Devils v Catalans Dragons

Wigan Warriors v Leeds Rhinos

Hull Kingston Rovers v Wakefield Trinity

Huddersfield Giants v Warrington Wolves

Hull FC v Castleford Tigers

St Helens v Leigh Centurions

Round 22: 30th August

Salford Red Devils v Hull FC

Warrington Wolves v St Helens

Huddersfield Giants v Hull Kingston Rovers

Wakefield Trinity v Leeds Rhinos

Catalans Dragons v Leigh Centurions

Castleford Tigers v Wigan Warriors

Round 23 (Magic Weekend): 4-5 September

St James’ Park, Newcastle

Wigan Warriors v Warrington Wolves

Leeds Rhinos v Hull FC

Huddersfield Giants v Wakefield Trinity

Leigh Centurions v Hull Kingston Rovers

Castleford Tigers v Salford Red Devils

St Helens v Catalans Dragons

Round 24: 9-12 September

Warrington Wolves v Salford Red Devils

Hull Kingston Rovers v Castleford Tigers

Hull FC v Wigan Warriors

Leigh Centurions v Wakefield Trinity

Catalans Dragons v Huddersfield Giants

St Helens v Leeds Rhinos

Round 25: 16-19 September

Salford Red Devils v St Helens

Wigan Warriors v Catalans Dragons

Leeds Rhinos v Hull Kingston Rovers

Huddersfield Giants v Leigh Centurions

Wakefield Trinity v Hull FC

Castleford Tigers v Warrington Wolves

Betfred Super League Play-Offs

Eliminator 1: Thursday 23 September

3 v 6

Eliminator 2: Friday 24 September

4 v 5

Semi-Final 1: Thursday 30 September

1 v lowest ranked winner from Eliminators

Semi-Final 2: Friday 1 October

2 v Highest ranked winner from Eliminators

Super League Grand Final: Saturday 9 October

Highest ranked semi-final winner v Lowest ranked semi-final Winner