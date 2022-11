Play Brightcove video

Sędzia Lambert skazała Agnieszkę Kalinowską i Andrzeja Latoszewskiego za zabójstwo Sebastiana Kalinowskiego

Matka i jej partner zostali skazani na dożywocie za zamęczenie na śmierć jej nastoletniego syna w Huddersfield.

W lipcu bieżącego roku, Agnieszka Kalinowska (36 lat) oraz Andrzej Latoszewski (38 lat) zostali skazani za zabójstwo piętnastoletniego Sebastiana Kalinowskiego w ich domu przy Leeds Road.

Sebastian zmarł 13 sierpnia 2021 z powodu powikłań spowodowanych nieleczonymi pęknięciami żeber powstałymi w rezultacie wielokrotnych pobić, których ofiarą padał przez wiele miesięcy.

Podczas procesu w Sądzie Koronnym w Leeds, sąd usłyszał, że chłopiec często był maltretowany przy użyciu rąk i nóg oraz przedmiotów takich jak listwa łóżkowa czy kabel od przedłużacza.

Sebastian przeprowadził się z Polski do Wielkiej Brytanii, aby zamieszkać ze swoją matką i ojczymem. Krótko później para zaczęła zmuszać go do czegoś na kształt musztry karnej wykonywanej pomiędzy pobiciami. Duża część znęcania się została uwieczniona na nagraniach z kamer zainstalowanych w domu rodziny, które zostały pokazane ławie przysięgłych w trakcie sześciotygodniowego procesu.

Prawnicy oskarżenia, określili traktowanie Sebastiana mianem „tortur”.

Agnieszka Kalinowska and Andrzej Latoszewski. Credit: Facebook

Ogłoszenie wyroku na parę było jednym z pierwszych w Wielkiej Brytanii, które można było obejrzeć na żywo. Było to możliwe dzięki zmianie w prawie, która pozwoliła na nagrywanie posiedzeń sądów rozpatrujących najcięższe przestępstwa.

Jacek Kalinowski, biologiczny ojciec Sebastiana, w swoim oświadczeniu powiedział, że nigdy nie wybaczy parze tego co zrobiła.

Latoszewskiego nazwał „brutalnym tyranem”, a zwracając się do Kalinowskiej powiedział: „Jaką matką jesteś? Każdy dzień jego życia zamieniłaś w koszmar i popełniłaś prawdziwie niepojęte okrucieństwa. Nigdy nie zrozumiem, ile trzeba mieć w sobie nienawiści, aby dokonać takich czynów. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego nienawidziłaś go do takiego stopnia, że pozwoliłaś temu psychopacie go tak traktować? Jak mogłaś pozwolić na krzywdzenie twojego dziecka?”

Zwracając się do obojga oskarżonych, sędzia Lambert, powiedziała: „Każdy, kto obejrzał choć część z wydarzeń nagranych w tym domu latem zeszłego roku, powinien być przerażony tym co na nich widać oraz zdumiony tym, że ktokolwiek mógłby zachować się w taki sposób wobec nastoletniego chłopca, a tym bardziej chłopca, który powinien być kochanym dzieckiem i pasierbem.”

„Nasuwa się pytanie o to dlaczego ktokolwiek zachowałby się w taki sposób.”

Play Brightcove video

Sędzia powiedziała również, że Latoszewski bił w tak, jakby trenował używając worka treningowego w ogrodzie. Agnieszka przyłączyła się do znęcania oraz zachęcała swojego partnera do ataków.

Kalinowska i Latoszewski nie przyznali się do zabójstwa, ale zostali uznani za winnych po niemalże sześciotygodniowym procesie.

W trakcie wydawania wyroku, Kalinowska szlochała, a Latoszewski siedział z głową w rękach.

Oboje zostali poinformowani, że spędzą w więzieniu co najmniej 39 lat, zanim będą mogli starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary.

Za okrucieństwo wobec dziecka, oboje zostali ukarani 9 latami więzienia – kary za obydwa przestępstwa mają odbywać jednocześnie.

Sebastian Kalinowski. Credit: Facebook

Po posiedzeniu w sądzie, detektyw policji w stopniu inspektora, Tony Nicholson z wydziału dochodzeniowego zabójstw i poważnych przestępstw z formacji policji West Yorkshire powiedział: „To dochodzenie było bez wątpienia najbardziej wstrząsającym, które prowadziłem w swoje 29 letniej służbie.”

„Odizolowanie, którego ofiarą padł Sebastian nie mogło być większe. Wygląda na to, że nie tylko poddano go przeraźliwemu znęcaniu w ciszy i samotności, ale zaczął uznawać je za normalne zachowanie.”

„Latoszewski i Kalinowska znęcali się nad tym chłopcem w potworny, nikczemny i niegodziwy sposób. Być może nigdy nie dowiemy się dlaczego zdecydowali się zachowywać tak nieludzko.”

Rzecznik Narodowego Towarzystwa Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (NSPCC) powiedział, że życie Sebastiana było „przepełnione okrucieństwem i bólem” z ręki „osób, które powinny wspierać go w byciu szczęśliwym młodym mężczyzną”.

W oświadczeniu, rzecznik dodał, że „dzisiejszy wyrok przynosi niewielką pociechę tym, którzy troszczyli się o Sebastiana, a jego tragiczna śmierć przyczyni się do tego, że wiele osób zada sobie pytanie jak mógł on doznać takich cierpień zanim ktokolwiek zainterweniował.”

„Mamy nadzieję, że analiza okoliczności śmierci Sebastiana pozwoli wskazać niewykorzystane szanse oraz obszary, gdzie należy wprowadzić ulepszenia, aby zapobiec temu by jakiekolwiek inne dziecko doznało takich cierpień.”