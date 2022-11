Crime and Courts

Sprawa zabójstwa nastoletniego Sebastiana Kalinowskiego została opisana przez prawników mianem jednej z najbardziej zatrważających w historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego matka oraz jej partner zostali skazani na dożywocie. W poniższym raporcie opowiemy historię tych zdarzeń. Uwaga: materiał zawiera opisy znęcania się nad dziećmi

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu zabójców Sebastiana Kalinowskiego, sędzia oraz prawnicy obrony i oskarżenia szczegółowo omówili kwestię wsparcia psychologicznego dla ławy przysięgłych. Było to zapowiedzią opisu koszmarnych wydarzeń, które miałby być przedstawione w trakcie sześciotygodniowego procesu. Wydarzeń tak wstrząsających, że sąd musiał wziąć pod uwagę to jak przesłuchanie tak poruszających dowodów może wpłynąć na zdrowie psychiczne 12 zwykłych obywateli.

Jeden z adwokatów procesowych powiedział po jakimś czasie, że nie był to rutynowy proces. Leonard Smith QC, obrońca jednego z oskarżonych, powiedział przysięgłym, że „nieważne jak bardzo przyzwyczajeni jesteśmy do tego co widzimy w sądach w całym kraju – ta sprawa jest zdecydowanie jedną z najgorszych”.

Sebastian Kalinowski Credit: Facebook

Życie Sebastiana zakończyło się w Huddersfield, ale zaczęło w Polsce. Urodzony 16 lipca 2006 chłopiec, wczesny etap swojego życia spędził ze swoim ojcem w Kwidzyniu koło Gdańska.

Kuzynka Sebastiana, Wiktoria Kalinowska, która wciąż mieszka w Kwidzyniu, w udzielonym ITV News wywiadzie, powiedziała, że był on „bardzo życzliwy i kochający, ale nieśmiały i zamknięty w sobie”. Jego matka, Agnieszka Kalinowska, wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdy miał trzy lata. Reszta jego rodziny, w tym ojciec biologiczny, wciąż mieszka w Polsce.

Sebastian wyjechał do Anglii w październiku 2020, w poszukiwaniu nowego życia i dołączył do swojej matki oraz jej partnera, Andrzeja Latoszewskiego. „Wszyscy myśleli, że tak będzie lepiej dla Sebastiana”, powiedziała Wiktoria.

Zamiast dobrego życia, Sebastian zapłacił za tą przeprowadzkę najwyższą cenę.

Andrzej Latoszewski and Agnieszka Kalinowska Credit: Facebook

Kalinowska i Latoszewski, zostali parą nieco ponad 10 lat przed przyjazdem Sebastiana. Kilkukrotnie przeprowadzali się w hrabstwie Yorkshire, gdzie osiedli w miejscowości Huddersfield, przy ulicy Leeds Road. Oboje pracowali w pobliskim lokalu sprzedającym jedzenie na wynos.

Jedna z osób znających Kalinowską, powiedziała, że była ona „oczarowana” swoim synem, ale jak wynika ze złowieszczej relacji, mówiła również, że Sebastian często kłamał.

Chłopiec zapisany został do szkoły North Huddersfield Trust School, gdzie dał się poznać jako ciche, ale sympatyczne dziecko. Mówiono o nim, że był „przykładowym uczniem”, który był starannie ubrany i zawsze miał uśmiech na twarzy.

Nic nie zdradzało niemożliwego do opisania maltretowania, którego doświadczał coraz częściej za zamkniętymi drzwiami.

Latoszewski i Kalinowska uczęszczali w Huddersfield na zajęcia boksu tajskiego. Nie mieli wielu znajomych. Jeden z nich powiedział na wczesnym etapie procesu, że Sebastian wydawał się być kłopotem dla ojczyma. Zacytował również Latoszewskiego mówiąc, że twierdził, iż Sebastian nie ma szacunku do matki, a ta jest wobec niego „zbyt miękka”.

Sebastian często odnosił się do swego ojczyma per „panie Andrzeju”, co dla wielu wokół miało być oznaką szacunku, którego Latoszewski oczekiwał, ale nie wskazywało na jego sadystyczne skłonności.

Andrzej Latoszewski posing in the garden of the house where Sebastian died. Credit: Facebook

Latoszewski miał obsesję na punkcie kulturystyki, zażywał sterydy, aby nabrać „masy” oraz ćwiczył używając worka treningowego w swoim ogrodzie. W nagraniach opublikowanych na mediach społecznościowych widać go, gdy sparuje z partnerem i ćwiczy silne uderzenia pięścią oraz kopnięcia – techniki, którymi później maltretował Sebastiana.

Latoszewski i Kalinowska zainstalowali w swoim domu kamery. Oskarżenie sugerowało, że system został zamontowany częściowo po to, aby monitorować każdy ruch Sebastiana. To nagrania z tych kamer pokazały światu drastyczne szczegóły ich okrucieństwa.

Latoszewski nagrał swoją przemoc również na swoim telefonie. Na jednym z tych nagrań, wykonanym 25 stycznia zeszłego roku, przysięgli zobaczyli jak Latoszewski przesłuchuje wyraźnie przerażonego Sebastiana i pyta czy był w piwnicy w ich domu, a następnie wykrzykuje w jego kierunku obelżywe słowa.

Następnie, Latoszewski ciągnie Sebastiana poza kadr, gdzie słupkiem od balustrady bije płaczącego i krzyczącego chłopca.

Na innym nagraniu pokazanym sądowi widać, jak Latoszewski bije pięściami i kopie Sebastiana. Czasami używał do tego takiej siły, że mocno się pocił oraz nie mógł złapać tchu.

Sebastiana regularnie coraz częściej padał ofiarą regularnie stosowanej wobec niego przemocy. Jednakże w wakacje, w lipcu 2021, sytuacja zdecydowanie się pogorszyła.

Credit: ITV News

Nagranie z 10 sierpnia pokazało, że Latoszewski wielokrotnie kopnął Sebastiana w brzuch w trakcie przedłużającego się pobicia. Później, jego matka przytrzymywała go przy ziemi, kiedy jej partner bił chłopca.

W jednym z bardziej zatrważających incydentów, Latoszewski bił Sebastiana po pośladkach kablem od przedłużacza. Krew pochodzącą z tego ataku policja znalazła przy łóżku Sebastiana.

Przemoc związana z atakami nie była jedyną, której ofiarą padł Sebastian. Z podobną siła był on karany za pomocą czegoś na kształt musztry – chłopiec zmuszany był do wykonywania setek przysiadów i pompek, które często zarządzane były w przerwach między pobiciami.

Był również poniżany – kazano mu godzinami przesiadywać na stołku twarzą do szafy.

Jedno z nagrań zrobionych kilka dni przed jego śmiercią, pokazuje, jak Latoszewski prześmiewczo trzęsie swoją nogą, wyśmiewając się tym z tego, że Sebastian ma trudności ze staniem. Kalinowska następnie odgrywa pobicie, którego sama dokonała na Sebastianie i śmieje się wspólnie z Latoszewskim.

W wiadomościach, które sobie wysyłali, para omawiała maltretowanie Sebastiana. W jednej z nich, Kalinowska zachęcała swojego partnera do powrotu do domu, aby pobić jej syna, zaś w innej omówili to jak karać Sebastiana, aby nie pozostawić widocznych śladów, które mogłyby spowodować, że nauczyciele staliby się podejrzliwi.

13 sierpnia 2021

Dzień śmierci Sebastiana rozpoczął się od jego pobicia.

Na nagraniu pokazanym ławie przysięgłych, widać jak Latoszewski wynosi Sebastiana z jego sypialni o 8:26. O 8:41, krótko po tym jak Kalinowska położyła kołdrę na podłodze, Latoszewski wniósł go spowrotem. Sebastian był mokry i nieprzytomny.

Następnie widać, że Latoszewski dotyka jego klatki piersiowej oraz wykonuje na niej uciśnięcia. W salonie, jak widać na nagraniu, Kalinowska zaciągnęła zasłonę i wyjrzała przez okno.

Na kolejnym nagraniu widać, że Latoszewski wlewa wodę do ust Sebastiana. O 9:26, kamera została wyłączona. Prawnicy oskarżenia stwierdzili, że to zachowanie było grą mająca sprawić wrażenie, że Sebastian się utopił. Pomoc wezwano dopiero po 90 minutach. W nagraniu rozmowy na telefon alarmowy, słychać jak Latoszewski błaga Sebastiana, aby się obudził.

W szpitalu, zachowanie Latoszewskiego wzbudziło podejrzenia pracowników. Jedna z pielęgniarek opowiedziała, że Latoszewski od razu mówił, że Sebastian bywał niegrzeczny, ale najgorszą karą jaka go spotkała był „klaps”, mimo tego, iż nikt o to nie pytał.

Latoszewski próbował później kłamstwem wyjaśnić, że okropne obrażenia, których doznał Sebastian były wynikiem pobicia przez ojca znajomego. Sugerował również, że chłopiec mógł spaść z drzewa.

Sebastian Kalinowski was described as a "model student".

Zgon Sebastiana stwierdzono w szpitalu Huddersfield Royal Infirmary.

Patolog, w swoim raporcie, ukazał pełen obraz cierpienia nastolatka. Doznał on 81 obrażeń, w tym 23 nieleczonych pęknięć żeber, które doprowadziły do infekcji, która zabiła chłopca.

W sądzie, zarówno Kalinowska jak i Latoszewski ostatecznie przyznali się do karania Sebastiana ze jego rzekome złe zachowanie, włączając w to bezpodstawne oskarżenia, że chłopiec wagarował i kłamał. W swoich oświadczeniach, oboje twierdzili, że kary były uzasadnione.

Jednakże, dla wszystkich tych, którzy na sali sądowej byli świadkami przedstawiania wstrząsających dowodów, oczywistym było, że przemoc stosowana wobec Sebastiana dalece wykraczała poza kary, które jakikolwiek rodzic uznałby za uzasadnione.

Prawnicy oskarżenia powiedzieli, że para stosowała „tortury” i ciężko się z tym nie zgodzić. W zaledwie trzy i pół godziny ława przysięgłych jednogłośnie uznała parę za winnych zarzucanych im czynów. Sędzia przewodnicząca, zwalniając ławników z ich ponownej służby na ławie przysięgłych, stwierdziła, że zrobili oni więcej niż tylko „spełnili swój obywatelski obowiązek”.

Po morderstwie Sebastiana, służby socjalne przeprowadziły analizę jego przypadku, aby sprawdzić czy można z niego wyciągnąć lekcje.

Organizacja charytatywna o nazwie Narodowe Towarzystwo Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (NSPCC) powiedziało, że ten przypadek pokazuje jak bardzo potrzebne jest to, aby ludzie byli wyczuleni na potencjalne cierpienie dzieci. Jej rzecznik stwierdził: „Ludzie będą zastanawiać się nad tym, ile dzieci w naszym społeczeństwie pada ofiarami przemocy bez interwencji kogokolwiek. To dlatego tak ważne jest, żeby w trakcie analizy przypadku Sebastiana zrobiono wszystko, aby dowiedziano się jakie były okoliczności jego śmierci”.

Sebastian został pochowany w mieście, w którym się urodził. Jego życie było krótkie, ale, jak twierdzą niektórzy, przynajmniej jest już wolny od cierpienia.