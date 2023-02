'Now we call it home': The hosts offering refuge to those fleeing Ukraine

Play Brightcove video

More than 1,200 Ukrainians have settled in Lincolnshire since Russia's invasion.

Some have moved in with relatives, but others have been welcomed by local people who've opened their homes as hosts.

In this special report, translated with Ukrainian subtitles, Emma Wilkinson met one family in East Lindsey.

Ukrainian translation:

Понад 1200 українців оселилися в Лінкольнширі з моменту вторгнення Росії.

Деякі з них переїхали до родичів, а інші оселилися у британців, які відкрили свої домівки для біженців.

У цьому спеціальному репортажі, перекладеному з українськими субтитрами, Емма Вілкінсон зустрілася з однією родиною у Східному Ліндсі.