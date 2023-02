Play Brightcove video

In the year since Russia's full-scale invasion of Ukraine, almost 7,000 civilians have been killed and more than 11,000 injured.

The conflict caused Europe's largest refugee crisis since the Second World War. Nearly eight million people have fled the country in the last 12 months.

More than 100,000 refugees came to the UK, with many settling across Yorkshire and Lincolnshire.

In this special report, with Ukrainian subtitles, Matt Price speaks to some of those trying to overcome the language barrier as they settle in their adopted home.

Ukrainian translation:

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому загинуло майже 7 000 цивільних осіб і понад 11 000 отримали поранення.

Конфлікт спричинив найбільшу в Європі кризу біженців з часів Другої світової війни. За останні 12 місяців країну покинули майже вісім мільйонів людей.

Понад 100 000 біженців прибули до Великої Британії, багато з них оселилися в Йоркширі та Лінкольнширі.

У цьому спеціальному репортажі з українськими субтитрами Метт Прайс поспілкувався з тими, хто намагається подолати мовний бар'єр, облаштовуючись у новій країні.