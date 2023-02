Police are searching for a man wanted on suspicion of murder after a woman died in a house fire in Stoke-on-Trent.

Staffordshire Police want to speak to Georgian Constantin, 42, following the death of a 40-year-old woman in a house fire on Thursday (9 February).

A murder inquiry began after the incident on Campbell Road, Stoke at about 3:10pm.

The victim has been named as Valentina Cozma from Stoke-on-Trent, whose family are being supported by police.

Georgian Constantin Credit: Staffordshire Police

Detective Superintendent Nicki Addison said: “Officers from across the force are working hard to trace Georgian. Could you help?

“We are urging anyone who can help us to locate him to get in touch as soon as possible.

“We believe Georgian has travelled to London and also has links to Southampton.

“Members of the public should not approach this man, but if you see him, please contact us immediately on 999.”

Police are keen to speak to anyone who was in Campbell Road between 2pm and 3:30pm on Thursday 9th February, specifically between the junctions of Corporation Street and Boothen Old Road.

The fatal fire happened in Stoke-on-Trent Credit: ITV Central

Police also released an appeal in Romanian:

Poliția din Staffordshire a lansat o anchetă de crimă în legătură cu moartea Valentinei COZMA în urma unui incendiu izbucnit în casa de pe Campbell Road, Stoke, joi, pe 9 februarie.

Căutat: L-ați văzut pe acest bărbat căutat pentru crimă, știți unde se află?

Poliția a identificat un potențial suspect și trebuie să stabilească unde se află acesta.

Este vorba de Georgian Constantin, în vârstă de 42 de ani, din Stoke-on-Trent, și dorim să vorbim cu dânsul în legătură cu crima.

Detectivul superintendent Nicki Addison a declarat:

"Ofițerii din toată forța lucrează din greu pentru a da de urma lui Georgian. Ați putea să ne ajutați?

Îi rugăm pe toți cei care ne pot ajuta să-l localizăm să ne contacteze cât mai curând posibil.

Credem că Georgian a călătorit la Londra. Credem că ar putea avea legături și în Southampton. Ne puteți ajuta să îl localizăm?"

Am ruga membrii publicului să nu se apropie de acest bărbat, ci să ne contacteze imediat, prin 999, dacă îl vedeți. Informații suplimentare despre locul unde se află acesta pot fi furnizate prin intermediul portalului nostru de incidente majore aici: https://mipp.police.uk/operation/STAFFS19A01-PO1 sau sunând la 101 și citând incidentul 440 din 9 februarie. Dacă doriți să raportați în mod anonim, sunați la Crimestoppers la 0800 555 111.

De asemenea, solicităm ajutorul publicului pentru a sprijini ancheta privind crima. Suntem interesați de persoanele care se aflau în zona Campbell Road din Stoke on Trent, în special între intersecțiile dintre Corporation Street și Boothen Old Road.

Un interval de timp important este între orele 14:00 și 15:30, pe 9 februarie. De asemenea, suntem interesați de străzile și aleile din jur, cum ar fi Fletcher Road, Flax Street, Gable Street și Keary Street.

L-ați văzut pe Georgian sau un bărbat care se potrivește descrierii lui? Aveți înregistrări de la camera de bord dacă ați condus pe acel drum în acele momente cheie?

Vă rugăm să ne contactați și să ne trimiteți orice filmare prin intermediul portalului nostru de incidente majore aici: https://mipp.police.uk/operation/STAFFS19A01-PO1 sau sunând la 101 citând incidentul 440 din 9 februarie.