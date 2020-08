In Guernsey, travel guidance is issued by categorising countries into three different groups.

Group A Compulsory 14 day self-isolation period.

Group B Optional PCR swab test on day seven with release from isolation after a negative test.

Group C No self-isolation or testing requirements.

Here is the A to Z guide to how each area or country is classified:

Afghanistan - Group A

Akrotiri and Dhekelia (Sovereign Base Areas on Cyprus) - Group A

Albania - Group A

Algeria - Group B

Andorra - Group A

Angola - Group A

Anguilla - Group B

Antigua and Barbuda - Group B

Argentina - Group A

Armenia - Group A

Aruba - Group A

Ascension and Tristan da Cunha - Group A

Australia - Group B

Austria - Group A

Azerbaijan - Group B

Bahamas - Group A

Bahrain - Group A

Balearic Islands (Mallorca - Menorca - Ibiza and Formentera) - Group A

Bangladesh - Group A

Barbados - Group B

Belarus - Group B

Belgium - Group A

Belize - Group A

Benin - Group B

Bermuda - Group B

Bhutan - Group B

Bolivia - Group A

Bonaire - Saint Eustatius and Saba - Group B

Bosnia and Herzegovina - Group A

Botswana - Group B

Brazil - Group A

British Antarctic Territory - Group A

British Indian Ocean Territory - Group A

British Virgin Islands - Group A

Brunei Darussalam - Group B

Bulgaria - Group B

Burkina Faso - Group A

Burundi - Group A

Cambodia - Group A

Cameroon - Group A

Canada - Group B

Cape Verde - Group A

Cayman Islands - Group B

Central African Republic - Group A

Chad - Group A

Chile - Group A

China - Group B

Colombia - Group A

Comoros - Group A

Congo - Group A

Cook Islands - Group A

Costa Rica - Group A

Cote d’Ivoire - Group B

Croatia - Group A

Cuba - Group B

Curacao - Group A

Cyprus - Group B

Czech Republic - Group A

Democratic Republic of the Congo - Group A

Denmark - Group B

Djibouti - Group B

Dominica - Group B

Dominican Republic - Group A

Ecuador - Group A

Egypt - Group A

El Hierro (Canary Islands) - Group A

El Salvador - Group A

England - Group B

Equatorial Guinea - Group B

Eritrea - Group A

Estonia - Group B

Ethiopia - Group A

Falkland Islands - Group B

Faroe Islands - Group A

Fiji - Group B

Finland - Group B

France - Group A

French Polynesia - Group A

Fuerteventura (Canary Islands) - Group A

Gabon - Group B

Gambia - Group A

Georgia - Group B

Germany - Group B

Ghana - Group B

Gibraltar - Group A

Gran Canaria (Canary Islands) - Group A

Greece - Group B

Greenland - Group B

Grenada - Group B

Guadeloupe - Group A

Guatemala - Group A

Guinea - Group A

Guinea-Bissau - Group A

Guyana - Group A

Haiti - Group A

Holy See (Vatican City State) - Group B

Honduras - Group A

Hong Kong - Group A

Hungary - Group A

Hungary - Group B

Iceland - Group A

Iceland - Group B (on watch list to move to Group A)

India - Group A

Indonesia - Group A

Iran - Group A

Iraq - Group A

Isle of Man - Group C

Israel - Group A

Italy - Group B

Jamaica - Group B

Japan - Group B

Jersey - Group B

Jordan - Group B

Kazakhstan - Group A

Kenya - Group B

Kingdom of Eswatini - Group A

Kiribati - Group A

Kosovo - Group A

Kuwait - Group A

Kyrgyzstan - Group A

La Gomera (Canary Islands) - Group A

La Graciosa (Canary Islands) - Group A

La Palma (Canary Islands) - Group A

Lanzarote (Canary Islands) - Group A

Lao - Group A

Latvia - Group B

Lebanon - Group A

Lesotho - Group A

Liberia - Group A

Libya - Group A

Liechtenstein - Group B (on watch list to move to Group A)

Lithuania - Group B

Luxembourg - Group A

Macao (Macau) - Group A

Madagascar - Group A

Madeira - Group B

Malawi - Group A

Malaysia - Group B

Maldives - Group A

Mali - Group A

Malta - Group A

Marshall Islands - Group A

Mauritania - Group B

Mauritius - Group B

Melanesia - Group A

Mexico - Group A

Micronesia - Group A

Moldova - Group A

Monaco - Group A

Mongolia - Group B

Montenegro - Group A

Montserrat - Group B

Morocco - Group A

Mozambique - Group A

Myanmar - Group A

Namibia - Group A

Nauru - Group A

Nepal - Group A

New Caledonia - Group B

New Zealand - Group B

Nicaragua - Group A

Niger - Group A

Nigeria - Group A

North Korea - Group A

North Macedonia - Group A

Northern Ireland - Group B (on watch list to move to Group A)

Northern Mariana Islands - Group B

Norway - Group B

Oman - Group A

Pakistan - Group A

Palau - Group A

Palestine - Group A

Panama - Group A

Papua New Guinea - Group A

Paraguay - Group A

Peru - Group A

Philippines - Group A

Pitcairn Islands - Group A

Poland - Group B

Polynesia - Group A

Portugal - Group B (on watch list to move to Group A)

Puerto Rico - Group A

Qatar - Group A

Republic of Ireland - Group B (on watch list to move to Group A)

Reunion - Group A

Romania - Group A

Russia - Group A

Rwanda - Group B

Saint Helena - Group A

Saint Lucia - Group B

Saint Vincent and the Grenadines - Group B

Samoa - Group A

San Marino - Group A

Sao Tome and Principe - Group B

Saudi Arabia - Group A

Scotland - Group B

Senegal - Group B

Serbia - Group A

Seychelles - Group A

Sierra Leone - Group A

Singapore - Group B

Sint Maarten - Group A

Slovakia - Group B

Slovenia - Group B

Solomon Islands - Group A

Somalia - Group A

South Africa - Group A

South Georgia and the South Sandwich Islands - Group A

South Korea - Group B

South Sudan - Group A

Spain (mainland) - Group A

Sri Lanka - Group B

St Barthelemy - Group A

St Eustatius and Saba - Group A

St Kitts and Nevis - Group A

St Pierre and Miquelon - Group A

Sudan - Group A

Suriname - Group A

Sweden - Group A

Switzerland - Group A

Syrian Arab Republic - Group A

Taiwan - Group B

Tajikistan - Group A

Tanzania - Group A

Tenerife (Canary Islands) - Group A

Thailand - Group B

The Netherlands - Group A

Timor-Leste - Group A

Togo - Group A

Tonga - Group A

Trinidad and Tobago - Group A

Tunisia - Group B

Turkey - Group B

Turkmenistan - Group A

Turks and Caicos Islands - Group A

Tuvalu - Group A

Uganda - Group B

Ukraine - Group A

United Arab Emirates - Group A

United States of America - Group A

Uruguay - Group B

Uzbekistan - Group B

Vanuatu - Group A

Venezuela - Group A

Vietnam - Group A

Wales - Group B

Yemen - Group A

Zambia - Group A

Zimbabwe - Group B

(Note: The States of Guernsey does not publish a definitive list of Group A countries, but instead says that any country not classified as Group B or Group C is automatically classified as Group A. This countries shown on this list as Group A are included for guidance by way of indicating that they are not included in Groups B or C.)

For further details see the States of Guernsey website for the latest guidance.