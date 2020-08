In Jersey, travel guidance is issued using a 'traffic light' system, which categorises countries, and in some cases regions, as red, amber and green.

Red PCR swab test on day zero and mandatory 14 day isolation.

Amber PCR swab tests on day zero and day five. Isolation until second negative test result.

Green PCR swab test on day zero. No requirement to isolate while awaiting test result.

The United Kingdom, France and the Republic of Ireland are categorised by region. Other areas are categorised by country. An arriving passenger is classified based on the place they have stayed at overnight which is highest risk during the previous 14 days.

Here is the A to Z guide to how each area or country is classified:

UNITED KINGDOM(Regional risk categories effective from 00:01 Wednesday 2 September 2020)

Aberdeen City - Amber

Aberdeenshire - Green

Angus - Amber

Antrim and Newtownabbey - Amber

Ards and North Down - Green

Argyll and Bute - Green

Armagh City, Banbridge and Craigavon - Green

Barking and Dagenham - Amber

Barnet - Green

Barnsley - Green

Bath and North East Somerset - Green

Bedford - Green

Belfast - Amber

Bexley - Green

Birmingham - Amber

Blackburn with Darwen - Amber

Blackpool - Green

Blaenau Gwent - Green

Bolton - Amber

Bournemouth, Christchurch and Poole - Green

Bracknell Forest - Green

Bradford - Amber

Brent - Green

Bridgend - Green

Brighton and Hove - Green

Bristol - Green

Bromley - Green

Buckinghamshire - Green

Bury - Amber

Caerphilly - Green

Calderdale - Amber

Cambridgeshire - Green

Camden - Green

Cardiff - Amber

Carmarthenshire - Green

Causeway Coast and Glens - Amber

Central Bedfordshire - Green

Ceredigion - Green

Cheshire East - Green

Cheshire West and Chester - Green

City of Edinburgh - Green

City of London - Green

Clackmannanshire - Green

Conwy - Green

Cornwall and Isles of Scilly - Green

County Durham - Green

Coventry - Amber

Croydon - Green

Cumbria - Green

Darlington - Green

Denbighshire - Green

Derby - Green

Derbyshire - Green

Derry City and Strabane - Amber

Devon - Green

Doncaster - Green

Dorset - Green

Dudley - Green

Dumfries and Galloway - Green

Dundee City - Amber

Ealing - Amber

East Ayrshire - Green

East Dunbartonshire - Green

East Lothian - Green

East Renfrewshire - Green

East Riding of Yorkshire - Green

East Sussex - Green

Enfield - Green

Essex - Green

Falkirk - Green

Fermanagh and Omagh - Green

Fife - Green

Flintshire - Green

Gateshead - Green

Glasgow City - Green

Gloucestershire - Green

Greenwich - Green

Gwynedd - Green

Hackney - Amber

Halton - Green

Hammersmith and Fulham - Amber

Hampshire - Green

Haringey - Green

Harrow - Green

Hartlepool - Green

Havering - Green

Herefordshire - Green

Hertfordshire - Green

Highland - Green

Hillingdon - Green

Hounslow - Green

Inverclyde - Green

Isle of Anglesey - Green

Isle of Wight - Green

Islington - Green

Kensington and Chelsea - Green

Kent - Green

Kingston upon Hull - Green

Kingston upon Thames - Green

Kirklees - Amber

Knowsley - Green

Lambeth - Green

Lancashire - Amber

Leeds - Amber

Leicester - Amber

Leicestershire - Green

Lewisham - Green

Lincolnshire - Green

Lisburn and Castlereagh - Amber

Liverpool - Amber

Luton - Green

Manchester - Amber

Medway - Green

Merthyr Tydfil - Green

Merton - Green

Mid and East Antrim - Red

Mid Ulster - Green

Middlesbrough - Amber

Midlothian - Green

Milton Keynes - Green

Monmouthshire - Green

Moray - Green

Na h-Eileanan Siar - Green

Neath Port Talbot - Green

Newcastle upon Tyne - Amber

Newham - Green

Newport - Green

Newry, Mourne and Down - Green

Norfolk - Green

North Ayrshire - Green

North East Lincolnshire - Green

North Lanarkshire - Green

North Lincolnshire - Green

North Somerset - Green

North Tyneside - Green

North Yorkshire - Green

Northamptonshire - Amber

Northumberland - Green

Nottingham - Green

Nottinghamshire - Green

Oldham - Amber

Orkney Islands - Green

Oxfordshire - Green

Pembrokeshire - Green

Perth and Kinross - Amber

Peterborough - Amber

Plymouth - Green

Portsmouth - Green

Powys - Green

Reading - Green

Redbridge - Green

Redcar and Cleveland - Green

Renfrewshire - Green

Rhondda Cynon Taf - Green

Richmond upon Thames - Amber

Rochdale - Amber

Rotherham - Green

Rutland - Green

Salford - Amber

Sandwell - Amber

Scottish Borders - Green

Sefton - Green

Sheffield - Green

Shetland Islands - Green

Shropshire - Green

Slough - Green

Solihull - Green

Somerset - Green

South Ayrshire - Green

South Gloucestershire - Green

South Lanarkshire - Green

South Tyneside - Green

Southampton - Green

Southend-on-Sea - Green

Southwark - Amber

St. Helens - Green

Staffordshire - Green

Stirling - Green

Stockport - Green

Stockton-on-Tees - Green

Stoke-on-Trent - Amber

Suffolk - Green

Sunderland - Green

Surrey - Green

Sutton - Green

Swansea - Green

Swindon - Amber

Tameside - Amber

Telford and Wrekin - Green

Thurrock - Green

Torbay - Green

Torfaen - Green

Tower Hamlets - Green

Trafford - Amber

Vale of Glamorgan - Green

Wakefield - Amber

Walsall - Green

Waltham Forest - Green

Wandsworth - Amber

Warrington - Green

Warwickshire - Green

West Berkshire - Green

West Dunbartonshire - Green

West Lothian - Green

West Sussex - Green

Westminster - Green

Wigan - Green

Wiltshire - Green

Windsor and Maidenhead - Amber

Wirral - Green

Wokingham - Green

Wolverhampton - Amber

Worcestershire - Green

Wrexham - Green

York - Green

REPUBLIC OF IRELAND (Regional risk categories effective from 00:01 Wednesday 2 September 2020)

Carlow - Amber

Cavan - Green

Clare - Amber

Cork - Green

Donegal - Green

Dublin - Amber

Galway - Green

Kerry - Green

Kildare - Red

Kilkenny - Amber

Laois - Amber

Leitrim - Green

Limerick - Amber

Longford - Green

Louth - Green

Mayo - Green

Meath - Green

Monaghan - Green

Offaly - Amber

Roscommon - Green

Sligo - Green

Tipperary - Amber

Waterford - Green

Westmeath - Green

Wexford - Green

Wicklow - Green

FRANCE(Regional risk categories effective from 00:01 Wednesday 2 September 2020)

Ain, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Aisne, Hauts-de-France - Green

Allier, Auvergne - Rhône - Alpes - Green

Alpes-de-Haute-Provence, Provence - Alpes - Côte d'Azur - Amber

Alpes-Maritimes, Provence - Alpes - Côte d'Azur - Red

Ardèche, Auvergne - Rhône - Alpes - Green

Ardennes, Grand Est - Green

Ariège, Occitanie - Green

Aube, Grand Est - Amber

Aude, Occitanie - Amber

Aveyron, Occitanie - Green

Bas-Rhin, Grand Est - Amber

Bouches-du-Rhône, Provence - Alpes - Côte d'Azur - Red

Calvados, Normandie - Green

Cantal, Auvergne - Rhône - Alpes - Green

Charente, Nouvelle-Aquitaine - Green

Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine - Green

Cher, Centre - Val de Loire - Green

Corrèze, Nouvelle-Aquitaine - Green

Corse-du-Sud, Corse - Green

Côte-d'Or, Bourgogne - Franche-Comté - Amber

Côtes-d'Armor, Bretagne - Green

Creuse, Nouvelle-Aquitaine - Amber

Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine - Green

Dordogne, Nouvelle-Aquitaine - Green

Doubs, Bourgogne - Franche-Comté - Amber

Drôme, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Essonne, Île-de-France - Amber

Eure, Normandie - Green

Eure-et-Loir, Centre - Val de Loire - Amber

Finistère, Bretagne - Amber

Gard, Occitanie - Amber

Gers, Occitanie - Amber

Gironde, Nouvelle-Aquitaine - Amber

Guadeloupe, Guadeloupe - Amber

Guyane, Guyane - Red

Haut-Rhin, Grand Est - Amber

Haute-Corse, Corse - Green

Haute-Garonne, Occitanie - Amber

Haute-Loire, Auvergne - Rhône - Alpes - Green

Haute-Marne, Grand Est - Green

Haute-Saône, Bourgogne - Franche-Comté - Green

Haute-Savoie, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine - Green

Hautes-Alpes, Provence - Alpes - Côte d'Azur - Amber

Hautes-Pyrénées, Occitanie - Amber

Hauts-de-Seine, Île-de-France - Amber

Hérault, Occitanie - Red

Ille-et-Vilaine, Bretagne - Amber

Indre, Centre - Val de Loire - Green

Indre-et-Loire, Centre - Val de Loire - Amber

Isère, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Jura, Bourgogne - Franche-Comté - Green

La Réunion, La Réunion - Amber

Landes, Nouvelle-Aquitaine - Green

Loir-et-Cher, Centre - Val de Loire - Amber

Loire, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Loire-Atlantique, Pays de la Loire - Amber

Loiret, Centre - Val de Loire - Amber

Lot, Occitanie - Green

Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine - Amber

Lozère, Occitanie - Green

Maine-et-Loire, Pays de la Loire - Amber

Manche, Normandie - Green

Marne, Grand Est - Amber

Martinique, Martinique - Amber

Mayenne, Pays de la Loire - Amber

Mayotte, Mayotte - Amber

Meurthe-et-Moselle, Grand Est - Amber

Meuse, Grand Est - Green

Morbihan, Bretagne - Green

Moselle, Grand Est - Amber

Nièvre, Bourgogne - Franche-Comté - Green

Nord, Hauts-de-France - Amber

Oise, Hauts-de-France - Amber

Orne, Normandie - Green

Paris, Île-de-France - Red

Pas-de-Calais, Hauts-de-France - Green

Puy-de-Dôme, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine - Amber

Pyrénées-Orientales, Occitanie - Green

Rhône, Auvergne - Rhône - Alpes - Amber

Saint Barthelemy, Saint Barthelemy - Green

Saint Martin, Saint Martin - Red

Saint Pierre et Miquelon, Saint Pierre et Miquelon - Green

Saône-et-Loire, Bourgogne - Franche-Comté - Green

Sarthe, Pays de la Loire - Red

Savoie, Auvergne - Rhône - Alpes - Green

Seine-et-Marne, Île-de-France - Amber

Seine-Maritime, Normandie - Amber #

Seine-Saint-Denis, Île-de-France - Red

Somme, Hauts-de-France - Green

Tarn, Occitanie - Amber

Tarn-et-Garonne, Occitanie - Amber

Territoire de Belfort, Bourgogne - Franche-Comté - Amber

Val-d'Oise, Île-de-France - Amber

Val-de-Marne, Île-de-France - Red

Var, Provence - Alpes - Côte d'Azur - Amber

Vaucluse, Provence - Alpes - Côte d'Azur - Amber

Vendée, Pays de la Loire - Green

Vienne, Nouvelle-Aquitaine - Amber

Vosges, Grand Est - Green

Yonne, Bourgogne - Franche-Comté - Green

Yvelines, Île-de-France - Amber

REST OF THE WORLD

Afghanistan - Amber

Akrotiri and Dhekelia (Sovereign Base Areas on Cyprus) - Green

Albania - Amber

Algeria - Amber

Andorra - Red

Angola - Amber

Anguilla - Green

Antigua and Barbuda - Green

Argentina - Red

Armenia - Red

Aruba - Red

Ascension and Tristan da Cunha - Green

Australia - Amber

Austria - Amber

Azerbaijan - Amber

Bahamas - Red

Bahrain - Red

Balearic Islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera) - Red

Bangladesh - Amber

Barbados - Green

Belarus - Amber

Belgium - Amber

Belize - Red

Benin - Amber

Bermuda - Green

Bhutan - Amber

Bolivia - Red

Bonaire - Green

Bosnia and Herzegovina - Red

Botswana - Amber

Brazil - Red

British Antarctic Territory - Green

British Indian Ocean Territory - Green

British Virgin Islands - Amber

Brunei Darussalam - Amber

Bulgaria - Amber

Burkina Faso - Amber

Burundi - Amber

Cambodia - Amber

Cameroon - Amber

Canada - Green

Cape Verde - Red

Cayman Islands - Green

Central African Republic - Amber

Chad - Amber

Chile - Red

China - Amber

Colombia - Red

Comoros - Amber

Congo - Amber

Cook Islands - Amber

Costa Rica - Red

Côte d'Ivoire - Amber

Croatia - Amber

Cuba - Amber

Curaçao - Green

Cyprus - Green

Czech Republic - Amber

Democratic Republic of the Congo - Amber

Denmark - Amber

Djibouti - Amber

Dominica - Green

Dominican Republic - Red

Ecuador - Amber

Egypt - Amber

El Hierro (Canary Islands) - Green

El Salvador - Amber

Equatorial Guinea - Red

Eritrea - Amber

Estonia - Green

Ethiopia - Amber

Falkland Islands - Green

Faroe Islands - Red

Fiji - Green

Finland - Green

France - Amber (Areas of France assessed by region from 00:01 Wednesday 2 September 2020)

French Polynesia - Amber

Fuerteventura (Canary Islands) - Amber

Gabon - Amber

Gambia - Amber

Georgia - Amber

Germany - Green

Ghana - Amber

Gibraltar - Red

Gran Canaria (Canary Islands) - Red

Greece - Amber

Greenland - Green

Grenada - Green

Guadeloupe - Green

Guatemala - Amber

Guernsey and all other Channel Islands - Green

Guinea - Amber

Guinea-Bissau - Amber

Guyana - Amber

Haiti - Amber

Honduras - Amber

Hong Kong - Green

Hungary - Green

Iceland - Amber

India - Amber

Indonesia - Amber

Iran - Amber

Iraq - Red

Israel - Red

Italy - Green

Jamaica - Green

Japan - Green

Jordan - Amber

Kazakhstan - Red

Kenya - Amber

Kingdom of Eswatini - Amber

Kiribati - Amber

Kosovo - Red

Kuwait - Red

Kyrgyzstan - Red

La Gomera (Canary Islands) - Green

La Graciosa (Canary Islands) - Green

La Palma (Canary Islands) - Green

Lanzarote (Canary Islands) - Red

Lao - Amber

Latvia - Green

Lebanon - Amber

Lesotho - Amber

Liberia - Amber

Libya - Amber

Liechtenstein - Amber

Lithuania - Green

Luxembourg - Red

Macao (Macau) - Green

Madagascar - Amber

Madeira (but not mainland Portugal) - Green

Malawi - Amber

Malaysia - Amber

Maldives - Red

Mali - Amber

Malta - Red

Marshall Islands - Amber

Mauritania - Amber

Mauritius - Green

Melanesia - Amber

Mexico - Amber

Micronesia - Amber

Moldova - Red

Monaco - Amber

Mongolia - Amber

Montenegro - Red

Montserrat - Green

Morocco - Amber

Mozambique - Amber

Myanmar - Amber

Namibia - Amber

Nauru - Amber

Nepal - Amber

New Caledonia - Green

New Zealand - Green

Nicaragua - Amber

Niger - Amber

Nigeria - Amber

North Korea - Amber

North Macedonia - Amber

Norway - Green

Oman - Red

Pakistan - Amber

Palau - Amber

Palestine - Red

Panama - Red

Papua New Guinea - Amber

Paraguay - Amber

Peru - Red

Philippines - Amber

Pitcairn Islands - Green

Poland - Amber

Polynesia - Amber

Portugal - Amber

Puerto Rico - Red

Qatar - Red

Republic of Ireland - Amber (Green to Amber 00:01 Sunday 30 August 2020 and then areas of Ireland assessed by region from 00:01 Wednesday 2 September 2020)

Reunion - Green

Romania - Amber

Russia - Amber

Rwanda - Amber

Saint Helena - Green

Saint Vincent and the Grenadines - Amber

Samoa - Amber

San Marino - Amber

Sao Tome and Principe - Amber

Saudi Arabia - Amber

Senegal - Amber

Serbia - Amber

Seychelles - Amber

Sierra Leone - Amber

Singapore - Amber

Sint Maarten - Red

Slovakia - Green

Slovenia - Green

Solomon Islands - Amber

Somalia - Amber

South Africa - Red

South Georgia and the South Sandwich Islands - Green

South Korea - Green

South Sudan - Amber

Spain (mainland) - Red

Sri Lanka - Amber

St Barthélemy - Green

St Eustatius and Saba - Green

St Kitts and Nevis - Green

St Lucia - Green

St Pierre and Miquelon - Green

Sudan - Amber

Suriname - Red

Sweden - Amber

Switzerland - Amber

Syrian Arab Republic - Amber

Taiwan - Green

Tajikistan - Amber

Tanzania - Amber

Tenerife (Canary Islands) - Amber

Thailand - Amber

The Netherlands - Amber

Timor-Leste - Amber

Togo - Amber

Tonga - Amber

Trinidad and Tobago - Amber

Tunisia - Amber

Turkey - Green

Turkmenistan - Red

Turks and Caicos Islands - Red

Tuvalu - Amber

Uganda - Amber

UK - Green (Areas of the UK assessed by region Wednesday 2 September 2020)

Ukraine - Amber

United Arab Emirates - Amber

United States of America - Red

Uruguay - Amber

Uzbekistan - Amber

Vanuatu - Amber

Vatican City State - Green

Venezuela - Amber

Vietnam - Green

Yemen - Amber

Zambia - Amber

Zimbabwe - Amber

For further details see the Government of Jersey website for the latest guidance.