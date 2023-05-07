Як Насолодитись Євробаченням 2023 Без Квитка?

Навіть якщо вам не поталанило дістати квиток на Євробачення 2023, є безліч способів насолодитися цією подією.

Від гламуру церемонії відкриття до спеціальних артінсталяцій по всьому місту та тематичних вечорів — кожен зможе знайти щось для себе.

Церемонія відкриття на Бірюзовій доріжці

Церемонія відкриття відбудеться в неділю, 7 травня, і стане офіційним відкриттям конкурсу.

Цю подію називають ще «Бірюзовою доріжкою», оскільки виконавці та представники з 37 країн, які беруть участь символічно заходять в приміщення.

Цього року захід відбудеться в історичному залі Сент-Джордж у Ліверпулі та транслюватиметься виключно на YouTube EBU.

Під час події Бірюзової доріжки учасники конкурсу можуть зустріти та привітати своїх шанувальників та пресу.

Захід розпочнеться о 15:00 і триватиме до 19:30.

The Pier Head is hosting crowds of Eurovision fans. Credit: ITV Granada

Містечко Євробачення

Містечко Євробачення є серцем безплатних розваг під час конкурсу.

Воно знаходиться на Пірс-Хед зі входом на Вотер-стріт, між Будівлею Роял-Лайвер і Будівлею Кунард.

У ньому відбуватимуться понад 100 виступів — на різні теми в різні дні. Кожна вікова група може знайти щось для себе!

Щоби зайти всередину містечка квиток не потрібен. Міська рада Ліверпуля каже, що в випадку переповненої фан-зони, працюватиме система «одна людина вийшла — одна зайшла».

Квитки необхідні лише на день Гранд-фіналу, але вже всі розкуплені.

Проведені заходи не мають вікових обмежень, але всі особи до 18 років повинні бути в супроводі відповідального дорослого.

На території продається Їжа та напої за безготівкову оплату.

ЄвроФест

По всьому місту відбувається двотижневий культурний фестиваль — спільне зусилля України та Ліверпуля представити музику, мистецтво та культуру обох націй.

24 проєкти, 19 з яких є результатами співпраці між британськими та українськими митцями, трансформують місто для фанатів Євробачення з усього світу.

Гаслом Євробачення 2023 «Об’єднані музикою» стало натхненням для інсталяцій, які включають виконання хітів Євробачення Англійською національною оперою, об’єднуючи два дуже різні музичні світи в одному виступі просто неба, з живим хором і оркестром.

Ліверпульський собор перетворився на вагон поїзда, який повторює шлях від Ізюма до кордону з Польщею.

Rave Ukraine має на меті провести одночасний рейв у Ліверпулі та Києві, який транслюватиметься по всьому світу.

А з маршрутом Соловейко Songbird ви дійдете до пам’ятника Protect the Beats, пройшовши мурал Sound of Freedom та завершите екскурсію другим днем Єврокемпу в парку Шавасс, де виступить низка драг-виконавців.

Liverpool has been decked out in Eurovision colours and installations to celebration the music event. Credit: ITV News

Навколо Ліверпуля

У Ліверпулі можна побачити багато пов’язаних з Євробаченням речей.

Полювання за скарбами у пошуках виконавиці Євробачення Sonia приведе вас до двох квитків на фінал пісенного конкурсу або до показу культових костюмів на British Music Experience.

По всьому місту також розташовуватимуться поп-ап інсталяції та вуличні музиканти, а бари та ресторани міста вшанують Євробачення власними способами.