Як Насолодитись Євробаченням 2023 Без Квитка?
Навіть якщо вам не поталанило дістати квиток на Євробачення 2023, є безліч способів насолодитися цією подією.
Від гламуру церемонії відкриття до спеціальних артінсталяцій по всьому місту та тематичних вечорів — кожен зможе знайти щось для себе.
Церемонія відкриття на Бірюзовій доріжці
Церемонія відкриття відбудеться в неділю, 7 травня, і стане офіційним відкриттям конкурсу.
Цю подію називають ще «Бірюзовою доріжкою», оскільки виконавці та представники з 37 країн, які беруть участь символічно заходять в приміщення.
Цього року захід відбудеться в історичному залі Сент-Джордж у Ліверпулі та транслюватиметься виключно на YouTube EBU.
Під час події Бірюзової доріжки учасники конкурсу можуть зустріти та привітати своїх шанувальників та пресу.
Захід розпочнеться о 15:00 і триватиме до 19:30.
Містечко Євробачення
Містечко Євробачення є серцем безплатних розваг під час конкурсу.
Воно знаходиться на Пірс-Хед зі входом на Вотер-стріт, між Будівлею Роял-Лайвер і Будівлею Кунард.
У ньому відбуватимуться понад 100 виступів — на різні теми в різні дні. Кожна вікова група може знайти щось для себе!
Щоби зайти всередину містечка квиток не потрібен. Міська рада Ліверпуля каже, що в випадку переповненої фан-зони, працюватиме система «одна людина вийшла — одна зайшла».
Квитки необхідні лише на день Гранд-фіналу, але вже всі розкуплені.
Проведені заходи не мають вікових обмежень, але всі особи до 18 років повинні бути в супроводі відповідального дорослого.
На території продається Їжа та напої за безготівкову оплату.
ЄвроФест
По всьому місту відбувається двотижневий культурний фестиваль — спільне зусилля України та Ліверпуля представити музику, мистецтво та культуру обох націй.
24 проєкти, 19 з яких є результатами співпраці між британськими та українськими митцями, трансформують місто для фанатів Євробачення з усього світу.
Гаслом Євробачення 2023 «Об’єднані музикою» стало натхненням для інсталяцій, які включають виконання хітів Євробачення Англійською національною оперою, об’єднуючи два дуже різні музичні світи в одному виступі просто неба, з живим хором і оркестром.
Ліверпульський собор перетворився на вагон поїзда, який повторює шлях від Ізюма до кордону з Польщею.
Rave Ukraine має на меті провести одночасний рейв у Ліверпулі та Києві, який транслюватиметься по всьому світу.
А з маршрутом Соловейко Songbird ви дійдете до пам’ятника Protect the Beats, пройшовши мурал Sound of Freedom та завершите екскурсію другим днем Єврокемпу в парку Шавасс, де виступить низка драг-виконавців.
Навколо Ліверпуля
У Ліверпулі можна побачити багато пов’язаних з Євробаченням речей.
Полювання за скарбами у пошуках виконавиці Євробачення Sonia приведе вас до двох квитків на фінал пісенного конкурсу або до показу культових костюмів на British Music Experience.
По всьому місту також розташовуватимуться поп-ап інсталяції та вуличні музиканти, а бари та ресторани міста вшанують Євробачення власними способами.