Чим ближче до початку пісенного конкурсу Євробачення, тим більше уваги до Ліверпуля. Це місто на півночі Англії приймає 67-й конкурс Євробачення від імені торішніх переможців — України.

Отже, відповідаємо на запитання: де подивитися Євробачення? Хто є фаворитом букмекерів? Та хто представляє Великобританію?

Коли?

Перший телевізійний півфінал пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 9 травня, другий — 11 травня. Обидва починаються о 20:00.

Гранд-фінал відбудеться у суботу, 13 травня, о 20:00.

Де дивитися?

Усі шоу транслюються в прямому ефірі на каналі BBC One, а також на YouTube-каналі Eurovision TV та їхніх соціальних мережах.

Mae Muller will perform at the event in Liverpool with the track I Wrote A Song. Credit: PA Images

Хто фаворит на перемогу?

Швеція та Фінляндія стали головними претендентами на перемогу напередодні репетицій 67-го конкурсу. Шведська співачка Loreen з піснею Tattoo — загальна фаворитка на перемогу, а фінський учасник Käärijä з Cha Cha Cha посідає друге місце.

Хто ведучі?

До улюбленця аудиторії Євробачення Грема Нортона приєднаються Алеша Діксон, актриса Ханна Веддінгем та українська співачка Юлія Саніна як ведучі півфіналів та гранд-фіналу. Серед інших відомих осіб, які беруть участь у висвітленні Євробачення протягом тижня: Мел Гедройц, Райлан, Скотт Міллс, Клер Суїні, Сем Квек і Тімур Мірошниченко.

Що можна очікувати?

У конкурсі беруть участь 37 артистів з різних країн Європи та Австралії, які змагаються за звання переможця 2023 року. У першому півфіналі змагатимуться 15 артистів, у другому - 16. Потім 10 найкращих приєднаються до так званої «Великої п’ятірки» мовників (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та Host Broadcaster (Україна), для змагання у гранд-фіналі.

Хто представляє Велику Британію?

Мей Мюллер була обрана представляти Велику Британію на пісенному конкурсі Євробачення зі своїм треком I Wrote A Song. 25-річну співачку обрали керівництво BBC та глобальна керуюча компанія TaP Music, серед клієнтів якої Лана Дель Рей і Еллі Голдінг.

Liverpool has been decked out in Eurovision colours and installations to celebration the music event. Credit: ITV News

Чому приймає Ліверпуль?

Велика Британія прийматиме пісенний конкурс Євробачення у 2023 році від імені України. Український виступ Kalush Orchestra став переможцем конкурсу в Турині, Італії, у 2022 році. За традицією, країна-переможець приймає захід наступного року.

Організатори Європейської мовної спілки (EBU) вирішили, що захід не можна проводити в країні, яка переживає російську військову агресію. Оскільки учасник від Великої Британії Сем Райдер посів друге місце з піснею «Space Man», EBU та BBC вирішили, що конкурс проводитиметься саме в цій країні. Велика Британія прийматиме конкурс вдевʼяте — це більше, ніж будь-яка інша країна.