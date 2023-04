Nastolatka uznano za winnego zabójstwa 14-letniego chłopca i próby spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała innego.

15-latek, który 3 października 2022 roku w parku Whitehills, w Gateshead, śmiertelnie dźgnął nożem Tomasza Oleszaka, został uznany przez sąd za winnego zabójstwa.

Ława przysięgłych w sądzie koronnym w Newcastle uznała również Leighton Amies za winnego próby ciężkiego uszkodzenia ciała poprzez rozcięcie płaszcza innego nastolatka podczas ataku.

Oskarżony, który w chwili zdarzenia miał 14 lat, już wcześniej przyznał się do nielegalnegoposiadania noża.

Tożsamości sprawcy pozostawała nieznana opinii publicznej ze względu na jego młody wiek.

Sędzia w sprawie jednak z racji ważnego interesu społecznego zezwolił na publikacjępersonaliów i wizerunku sprawcy.

Sędzia Justice Spencer powiedział: „Istnieje interes publiczny w podjęciu prób nakłonieniainnych młodych ludzi do zrezygnowania z noszenia przy sobie noża, ponieważ częstoprowadzi to do tragicznych skutków”.

Wymiar kary dla uznanego za winnego 15-letniego Leighton Amies zostanie orzeczonypodczas czerwcowego posiedzenia sądu.

Podczas trzytygodniowego procesu ława przysięgłych wysłuchała zeznań wielu młodychświadków na temat wydarzeń tamtej nocy.

Nagranie z kamer przemysłowych pokazuje grupę młodzieży podążającą za oskarżonym ijego dziewczyną do parku przed atakiem. Ława przysięgłych usłyszała, że Tomasz Oleszakdołączył do grupy po tym jak weszli do parku.

Sprawca podczas procesu mówił, że grupa zaatakowała go i że wyciągnął nóż, działając wsamoobronie, dopiero gdy został uderzony, kopnięty i przygnieciony do ziemi.

Ława przysięgłych odrzuciła jednak jego linię obrony.

Patolog powiedział ławie przysięgłych, że Tomasz doznał 8-centymetrowej głębokości ranyw klatce piersiowej. Nóż przebił aortę, główną tętnicę, która wychodzi z serca.

Sąd wysłuchał świadków, którzy twierdzili, że oskarżony po zadaniu śmiertelnego ciosupowiedział „Załatwiłem waszego chłopca". Według prokuratury oskarżony w ten sposób przechwał się i ostrzegał, aby grupa wiedziała, że ugodził nożem jednego z nich.

Ława przysięgłych usłyszała, jak oskarżony powiedział znajomemu, że zadał cios nożemkomuś, ale nie wie, kto to był, i zapytał go, czy zna dobre miejsce na ukrycie noża i zakopanie go.

Ten sam znajomy oskarżonego wskazał policji miejsce ukrycia noża i ujawnił woświadczeniu odczytanym w sądzie: „Wydawał się bardzo podekscytowany... zadowolony,że to zrobił... w ogóle nie wyglądał na przejętego”.

Po zakończeniu procesu inspektor Chris Deavin, z policji Northumbria, powiedział: „Jest towyjątkowo tragiczna spraw, w której nastolatek stracił życie i składamy nasze najszczerszekondolencje zrozpaczonej rodzinie i bliskimi Tomasza.

„Tomasz miał przed sobą całe życie. Był obiecującym piłkarzem i popularnym uczniem.

„Dziś Leighton Amies został uznany za winnego morderstwa, ale żaden wyrok skazujący ani kara nie zwrócą Tomkowi życia.

„Chcemy wysłać jednoznaczne ostrzeżenie do każdego, kto zdecyduje się nosić jakąkolwiek broń lub uważa, że ​​przemoc jest do zaakceptowania – konsekwencje mogą być druzgocące.

„Ból, jaki spowodowała ta tragedia - nie tylko odebrała komuś przyszłość i zniszczyła życiebliskich ofiary, ale także zrujnowała życie sprawcy oraz jego rodziny i przyjaciół."

Inspektor Deavin dodał: „Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować społeczności zawspółpracę i wsparcie w okresie po tej tragedii.

„Zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki mają takie incydenty na społeczności i jesteśmy wpełni zaangażowani w zwalczanie brutalnej przestępczości.

„Obejmuje to współpracę z partnerami w ramach działalności prewencyjnej, w tymedukowania dzieci i młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z noszeniem broni, atakże prowadzenie akcji proaktywnych, takich jak przeszukania pod kątem noży isprawdzanie podejrzanych.

„Jednak kiedy dochodzi do przestępstw jesteśmy absolutnie zaangażowani w doprowadzenie osób odpowiedzialnych przed oblicze sprawiedliwości.

„Prosimy również każdego o odegranie swojej roli. Prosimy rodziców, aby rozmawiali zeswoimi dziećmi o zagrożeniach związanych z noszeniem przy sobie noża i prosimywszystkich o zgłaszanie wszelkich obaw i podejrzeń.

Jeśli podejrzewasz, że znajomy lub ktoś kogo znasz ma przy sobie nóż - porozmawiaj zfunkcjonariuszami.

„Co najważniejsze prosimy wszystkich, którzy noszą przy sobie nóż lub uważają, że jest touzasadniona, godna podziwu lub konieczna postawa, aby zastanowili się i zmienili swojezachowanie."

Sąd koronny w Newcastle orzeknie wymiar kary dla Amiesa w dniu 15 czerwca.

