Nastolatek, który zamordował rówieśnika w parku, spędzi co najmniej 12 lat wzakładzie dla młodocianych przestępców.

15-letni Leighton Amies, który śmiertelne dźgną nożem 14-letniego TomaszaOleszaka, został uznany za winnego morderstwa po procesie, który zakończył się wkwietniu.

Amies, opisywany jako mający „niezdrowe i niebezpieczne” zainteresowanie nożami,po dźgnięciu Tomasza w klatkę piersiową krzyknął: „Załatwiłem waszego chłopca”.

Podczas posiedzenia Sądu Koronnego w Newcastle w czwartek 15 czerwcaTomasza opisano jako „bystrego, wyjątkowego i utalentowanego chłopca”, który miałcałe życie przed sobą.

Chłopiec zginął na kilka dni przed swoimi piętnastymi urodzinami w wyniku dźgnięcianożem w Whitehills Nature Park, w Gateshead.

Tomasz był obiecującym piłkarzem i popularnym uczniem.

Tomasz, który urodził się w Polsce w 2007 r., przeprowadził się do Wielkiej Brytanii wraz zrodziną w 2012 r.

Sąd usłyszał, że Tomasz kochał muzykę i sport, grał między innymi w piłkę nożną ikoszykówkę.

Rodzina opisała go jako „cudownego chłopca”, o „życzliwej, kochającej naturze”, którynienawidził przemocy.

Amies, który obecnie ma 15 lat, wyraził „szczere wyrzuty sumienia” z powodu śmierciTomasza i powiedział, że nadal doświadcza bezsenności i koszmarów związanych z tym, cosię stało.

Nastolatek, który ma na swoim koncie wcześniejsze skazanie za podpalenie okna w szkole ijest opisywany jako posiadający „niezdrowe i niebezpieczne” zainteresowanie nożami,został skazany na dożywocie i spędzi w więzieniu co najmniej 12 lat, po upływie którychmoże ubiegać się o przedterminowe zwolnienie.

Inspektor Chris Deavin, z policji Northumbria, powiedział: „Jest to wyjątkowotragiczna spraw, w której nastolatek stracił życie i składamy nasze najszczerszekondolencje zrozpaczonej rodzinie i bliskimi Tomasza, którzy muszą teraz zmierzyćsię z najgorszym wyrokiem - życiem bez Tomasza.

„Ta sprawa stanowi jednoznaczne ostrzeżenie dla każdego, kto zdecyduje się nosićjakąkolwiek broń lub uważa, że ​​przemoc jest do zaakceptowania – konsekwencjemogą być druzgocące.

„Ból, jaki spowodowała ta tragedia - nie tylko odebrała komuś przyszłość i zniszczyłażycie bliskich ofiary, ale także zrujnowała życie sprawcy oraz jego rodziny iprzyjaciół."

Co się wydarzyło?

Tomasz, który był lubianym uczniem i obiecującym młodym piłkarzem, wieczorem 3października 2022 r., kiedy szedł przez park Whitehills, w Gateshead, w Anglii,został zaatakowany nożem przez swojego rówieśnika.

Podczas procesu przysięgli usłyszeli, że zabójca, który w chwili zdarzenia miał 14lat, wchodził do parku ze swoją dziewczyną około godziny 20:00, kiedy zaczęłapodążać za nimi grupa młodzieży.

Sprawca twierdził, że dla „bezpieczeństwa" wziął ze sobą z domu nóż doprzygotowywania steków. Mówił, że wyciągnął go dopiero, aby dźgnąć Tomasza , gdyzostał zaatakowany przez grupę.

Amies po zadaniu śmiertelnego ciosu miał się przechwalać, mówiąc: „Załatwiłemwaszego chłopaka". Według sądu oskarżony w ten sposób przechwał się i ostrzegał,aby grupa wiedziała, że ugodził nożem jednego z nich.

Ława przysięgłych usłyszała, że oskarżony chwalił się znajomemu o zadaniuśmiertelnego ciosu nożem komuś, kogo nie znał i zapytał go, czy zna dobre miejscena ukrycie noża i zakopanie go.

Amies zapewniał o swojej niewinności, ale został uznany za winnego po procesie wkwietniu. Nastolatek został również skazany za próbę spowodowania ciężkiegouszkodzenia ciała drugiego chłopca, którego płaszcz rozciął.

Skazany od początku twierdził, że został zaatakowany przez grupę młodzieży idziałał w samoobronie, gdy wyciągnął nóż.

Ława przysięgłych jednak mu nie uwierzyła.

