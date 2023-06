While the main acts don't begin at Glastonbury Festival until Friday, there's plenty to see before the big stages open.

Whether you fancy catching a film at Pilton Palais cinema, want to relax with some yoga in The Park or improve your dancing skills with classes at Glasto Latino - there's something for everyone.

For dance music lovers, the Thursday of the festival has plenty on offer. There will be a Radio One dance takeover all day on the BBC Music Introducing stage while other big names will perform at Glade and Stonebridge Bar.

Stonebridge Bar in The Park is sure to get busy, with DJ Eats Everything kicking off the day with his 'history of rave' set before acts like Sarah Story and Faithless perform there later on.

Glade will see the likes of Ewan McVicar, Example and Arielle Free perform while legend Mike Skinner will perform on the Nowhere stage down in Shangri-La.

Here are the line-ups for the biggest stages that are open on the Thursday of Glastonbury Festival 2023...

The Levels - Silver Hayes

VTSS - 01:30 - 03:00

SHERELLE B2B I. JORDAN - 00:00 - 01:30

KI/KI - 22:30 - 00:00

PARANOID LONDON (LIVE) - 21:30 - 22:30

PALMS TRAX B2B JOB JOBSE - 19:30 - 21:30

SHANTI CELESTE B2B DANIELLE - 18:00 - 19:30

The Lonely Hearts Club - Silver Hayes

JYOTY & FRIENDS PRESENTS: CHARISSE C B2B KILIMANJARO, JAEL, JYOTY, KITTY AMOR, LIL SILVA , SBTRKT (DJ) - 19:30 - 03:00

ELIZA ROSE - 18:00 - 19:30

The Wow - Silver Hayes

DJ ABSOLUTELY SHIT - 01:30 - 03:00

IMOGEN - 00:00 - 01:30

DR BANANA X LUKAS WIGFLEX - 22:30 - 00:00

SOLAR + MOZHGAN - 21:00 - 22:30

BRADLEY ZERO B2B RUF DUG - 19:30 - 21:00

JOE ARMON JONES & MAXWELL OWIN - 18:00 - 19:30

BBC Music Introducing

BC R1 DANCE TAKEOVER - 18:00 - 23:00

Stonebridge Bar - The Park

EATS EVERYTHING B2B PETE TONG B2B DENNIS FERRER - 01:00 - 03:00

FAITHLESS (DJ SET) - 23:30 - 01:00

EATS EVERYTHING (D&B SET) - 22:00 - 23:30

SYREETA (UK GARAGE SET) - 20:30 - 22:00

ENZO SIRAGUSA (JUNGLE SET) - 19:00 - 20:30

STORM MOLLISON - 18:00 - 19:00

ABSOLUTE. B2B JODIE HARSH - 16:30 - 18:00

SARAH STORY - 15:30 - 16:30

BAGGY MONDAYS - 14:00 - 15:30

EATS EVERYTHING (HISTORY OF RAVE SET) - 13:00 - 14:00

The Rabbit Hole - The Park

DOMBRANCE - 01:40 - 03:00

DJ THRILOGY - 01:00 - 01:40

SHELF LIVES - 00:00 - 01:00

DJ GUILTY PLEASURES - 23:00 - 00:00

HARDWICKE CIRCUS - 21:45 - 23:00

LEKIDDO - LORD OF THE LOBSTERS! - 21:00 - 21:45

DJ ROSS WILSON - 20:00 - 21:00

JACK TYSON CHARLES - 19:00 - 20:00

DJ THE MENENDEZ BROTHERS - 18:00 - 19:00

BEAUTIFUL LANDING - 17:00 - 18:00

RABBIT HOLE DJS - 16:00 - 17:00

PRIMA QUEEN - 15:00 - 16:00

RABBIT HOLE DJS - 13:00 - 15:00

Rabbit Hole's Funkingham Palace - The Park

ISAAC FERRY - 23:45 - 01:30

DOMBRANCE - LIVE - 22:30 - 23:45

ROB DA BANK & TAYO - PURPLE RAVE - 21:00 - 22:30

Glade

DANIEL AVERY B2B RICHARD FEARLESS - 00:35 - 02:25

DENIS SULTA - 23:05 - 00:30

EWAN MCVICAR - 22:05 - 23:05

ARIELLE FREE - 21:05 - 22:00

CRAZY P SOUNDSYSTEM - 20:00 - 21:00

EXAMPLE - 19:00 - 19:55

GIRLS DON'T SYNC - 18:00 - 19:00

The Firmly Rooted Soundsystem

LATE NIGHT SESSIONS: RUN IN THE JUNGLE FT D*MINDS & T>I, I AM JAKES, T LEX B2B KENDRICK, TS2W - 00:00 - 03:00

NOORIYAH PRESENTS MIDDLE OF NOWHERE: FRESHTA, NOORIYAH, PEKODJINN - 18:00-00:00

P-RALLEL - 17:00 - 18:00

TIFFANY CALVER - 15:30 - 17:00

DUMB BUOYS FISHING CLUB - 15:00 - 15:30

GOTSOME (HIPHOP SET) - 13:30 - 15:00

FELIX JOY - 12:00 - 13:30

Glade Dome

MELLA DEE - 01:40 - 02:55

YOUSEF - 00:25 - 01:40

MEG WARD - 23:10 - 00:25

JEM COOKE - 22:25 - 23:10

CARLY WILFORD - 21:15 - 22:25

AXEL BOY - 20:15 - 21:15

BOU - 19:05 - 20:15

RANDALL - 18:00 - 19:05

LONDON ELEKTRICITY - 17:00 - 18:00

THIS IS INJA - 16:00 - 17:00

CHARLIE TEE - 15:00 - 16:00

AMA - 14:00 - 15:00

NORTHBASE B2B MARK XTC - 12:30 - 14:00

IICON - Block 9, South East Corner

HODGE - 01:30 - 03:00

IICON:AV-3D - 01:15 - 01:30

BATU - 23:15 - 01:15

ADAM SHELTON - 21:15 - 23:15

MIDLAND - 20:00 - 21:15

The Temple - The Common, South East Corner

UNCOMMON RECORDS; JIM BITCH B2B FRD FT. JAGO - 02:00 - 03:00

MY-R FT. KRAYZ-LEGZ 01:15 - 02:00

DOPE AMMO B2B DJ HYBRID FT. JASMINE KNIGHT - 00:15 - 01:15

BORN ON ROAD; ARIES, KELVIN 373 & SELECTA J-MAN - 23:15 - 00:15

A LITTLE SOUND - 22:30 - 23:15

KLEU B2B RESIST - 21:30 - 22:30

BOU B2B HEDEX FT HARIBO & EKS - 20:00 - 21:30

Nowhere - Shangri-La

KASRA - 02:00 - 03:00

NIA ARCHIVES - 01:00 - 02:00

MANTRA X TASHA - 00:05 - 01:00

SKEPTICAL & MEDIC - 23:10 - 00:05

IVY LAB - 22:15 - 23:10

FLOWDAN LIVE - 22:00 - 22:15

CONDUCTA/BAKEY CAPO LEE - 21:00 - 22:00

MIKE SKINNER - 20:00 - 21:00

MEGA B2B ALL DJ’S - 19:00 - 20:00

MEGA B2B ALL DJ’S - 18:30 - 19:00

SKREAM - 18:00 - 18:30

TASHA - 17:30 - 18:00

KLOSE ONE - 17:00 - 17:30

JAY CARDER - 16:30 - 17:00

BENTON - 16:00 - 16:30

STRIKING WORKER - 15:30 - 16:00

TIA COUSINS - 15:00 - 15:30

SMASH HITS - 14:00 - 15:00

Truth Stage - Shangri-La

LT BLK ERA (EARACHE RECORDS TAKEOVER) - 02:30 - 03:00

FIZZY GILLESPIE (SWING & BASS) - 02:00 - 02:30

HO99O9 (EARACHE RECORDS TAKEOVER) - 01:15 - 02:00

MIKE FREEAR - 00:45 - 01:15

SKINDRED (EARACHE RECORDS TAKEOVER) - 23:45 - 00:45

FIZZY GILLESPIE - 23:15 - 23:45

SNAZZBACK MEETS FLOWDAN AND GROVE - 22:30 - 23:15

DJ PRIYA (GOING SOUTH TAKEOVER ) - 22:00 - 22:30

BOBBY FRICTION'S BHANGRA ALL STARS (GOING SOUTH TAKEOVER) - 21:15 - 22:00

DJ PRIYA (GOING SOUTH TAKEOVER ) - 20:45 - 21:15

PANIC SHACK - 20:00 - 20:45

THE BEATLES DUB CLUB - 19:30 - 20:00

THE MIDNIGHT ZU - 18:45 - 19:30

THE BEATLES DUB CLUB - 18:15 - 18:45

HEADMIX - 17:30 - 18:15

DJ HOMOLUDO - 17:00 - 17:30

COLECTIVA (GLOBAL LOCAL) - 16:15 - 17:00

CAL JADER (MOVIMIENTOS) - 15:45 - 16:15

BLOCO B - 15:05 - 15:45

CAL JADER (MOVIMIENTOS) - 14:45 - 01:12

TOO MANY T'S WELCOME PARTY - 14:00 - 14:45

BRASS OFF - 13:00 - 14:00

HOST: ANGEL MEL

Platform 23 - Shangri-La

TIME IS NOW: SAMURAI BREAKS B2B NAINA - 02:00 - 03:00

TIME IS NOW: NIKKI NAIR B2B DJ ADHD - 01:00 - 02:00

TIME IS NOW: MAINPHASE B2B BAKEY - 00:00 - 01:00

TIME IS NOW: ELL MURPHY - 23:00 - 00:00

TIME IS NOW: FLISS MAYO - 22:00 - 23:00

TIME IS NOW: NICKY SOFT TOUCH B2B KGW - 21:00 - 22:00

PAPA NUGS - 20:00 - 21:00

DUTCHIE - 19:00 - 20:00

PRIYA - 18:00 - 19:00

MOVIMIENTOS TAKEOVER: CAL JADER, BUSHBBY, IVICORE, PAPAOUL - 14:00 - 18:00

The Rocket Lounge - Shangri-La

THE TROJANS - 01:45 - 03:00

LOS DEDOS - 00:30 - 01:45

GUNS OF NAVARONE - 23:15 - 00:30

PRONGHORN - 22:00 - 23:15

MIK ARTISTIK - 21:00 - 22:00

SISTER SUZIE - 20:00 - 21:00

DJ RUBY FLASHMAN

San Remo

ANZ B2B SPECIAL REQUEST - 00:00 - 03:00

LEON VYNEHALL - 22:30 - 00:00

TORNADO WALLACE - 21:00 - 22:30

ELIAS MAZIAN - 19:30 - 21:00

PARRIS - 18:00 - 19:30

APIENTO - 16:30 - 18:00

MAN POWER - 15:00 - 16:30

MR REDLEY - 13:30 - 15:00

POLY-RITMO - 12:00 - 13:30

ROOM SERVICE - 10:00 - 12:00

Avalon Cafe

DUSK ART RHYTHM QUARTET - 01:30 - 03:00

THE SCRIBES - 00:10 - 01:10

RSVP - 23:00 - 23:50

CHEVY CHASE STOLE MY WIFE - 21:30 - 22:30

JACK VALERO - 20:00 - 21:00

STEVE KNIGHTLEY - 19:00 - 19:45

THE ENTITLED SONS - 18:00 - 18:45

THE CHRIS JAGGER TRIO - 17:00 - 17:45

GABRIEL TEMPLAR - 16:00 - 16:45

JESSE ANGELORO - 15:00 - 15:45

GOOD HABITS - 14:00 - 14:45

NINOTCHKA - 13:00 - 13:45

GECKO - 12:00 - 12:45

THE SCHMOOZENBERGS - 11:00 - 11:45

THE SPLINTERS - 10:00 - 10:45